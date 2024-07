Ministro da Defesa da Venezuela diz que votações ocorrem de forma pacífica Em meio a um clima de tensão, venezuelanos vão às urnas neste domingo para decidir quem será o próximo presidente Internacional|Do R7 28/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 28/07/2024 - 18h23 ) ‌



Venezuelanos vão às urnas neste domingo Reprodução/ X @vladimirpadrino

O ministro da Defesa da Venezuela , Vladimir Padrino López, afirmou neste domingo (28) que as eleições no país seguem pacificas e “sem contratempos”. Em publicação feita nas redes sociais, Padrino disse, ainda, estar “orgulhoso” pela forma em que as Forças Armadas estão acompanhando eleitores venezuelanos.

“Estamos constantemente acompanhando toda a situação nacional em tempo real no contexto das eleições presidenciais. Vemos muita participação cidadã, civilidade admirável, bem como ordem e paz. Seguimos com a execução impecável do Plano República!”, diz o texto.

Em meio a um clima de tensão, venezuelanos vão às urnas neste domingo para decidir quem será o próximo presidente. Pela primeira vez, a oposição é a favorita para vencer, embora haja dúvidas se o governo de Nicolás Maduro respeitará os resultados.

Na última semana, o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou a ameaçar uma “guerra civil” e um “banho de sangue” caso perdesse, ele avisou não querer “show nem choradeira” porque daria “uma surra” em Edmundo González, principal candidato da oposição.

Eleições na Venezuela

A Venezuela tem eleições gerais neste domingo (28), quando mais de 20 milhões de eleitores decidem se continuam com a gestão do atual presidente, Nicolás Maduro, ou se optam pelo oposicionista Edmundo González Urrutia. Apesar do quantitativo de pessoas cadastradas, milhões de venezuelanos estão fora do país e menos de 70 mil destes estão cadastrados para votar.

Para quem está na Venezuela, a votação começou às 6 da manhã e termina às 18h, sempre no horário local. Segundo informações das autoridades locais, o horário pode ser estendido, caso haja eleitores na fila para votar. A previsão é de que os resultados sejam divulgados às 2 da manhã do dia seguinte, a próxima segunda-feira ( leia mais aqui ).

