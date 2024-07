Saiba como funciona o processo de votação na Venezuela País tem 20 milhões de pessoas cadastradas como eleitores, mas voto não é obrigatório; resultado será conhecido na segunda (29) Internacional|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 28/07/2024 - 09h59 (Atualizado em 28/07/2024 - 10h01 ) ‌



Urna eletrônica na Venezuela Reprodução/CNE/Venezuela

A Venezuela tem eleições gerais neste domingo (28), quando mais de 20 milhões de eleitores decidem se continuam com a gestão do atual presidente, Nicolás Maduro, ou se optam pelo oposicionista Edmundo González Urrutia. Apesar do quantitativo de pessoas cadastradas, milhões de venezuelanos estão fora do país e menos de 70 mil destes estão cadastrados para votar.

Para quem está na Venezuela, a votação vai começar às 6 da manhã e terminar às 18h, sempre no horário local. Segundo informações das autoridades locais, o horário pode ser estendido, caso haja eleitores na fila para votar. A previsão é de que os resultados sejam divulgados às 2 da manhã do dia seguinte, a próxima segunda-feira (29).

Embora o sistema funcione com uma urna eletrônica, o voto é impresso ao final do processo e depositado em um cofre de papel. As urnas venezuelanas funcionam de maneira diferente das brasileiras. Uma tela é apresentada aos eleitores com as fotos dos candidatos e é preciso selecionar a foto.

Cada candidato pode aparecer mais de uma vez na tela, a depender de quantos partidos o apoiam. O atual presidente, Nicolás Maduro, aparecerá 13 vezes, uma vez que a coligação a que ele pertence tem esse número de legendas. Já Edmundo González Urrutia aparecerá três vezes.

A autoridade eleitoral do país garante que o processo é seguro e secreto. Diferentemente do Brasil, não há um documento eleitoral cadastrado, sendo necessário apenas apresentar a identidade nacional no dia da votação.

Orientação a eleitores

O CNE (Conselho Nacional Eleitoral) emitiu nota na manhã deste domingo (28) orientando os eleitores da Venezuela sobre os requisitos para votação nas urnas. O CNE desmentiu o que chamou de “campanha de desinformação dos meios de comunicação e redes sociais sobre os requisitos para o exercício do direito de voto”.

“Conforme estabelece a Lei Orgânica dos Processos Eleitorais, os membros da Junta Eleitoral exigirão o documento de identidade do eleitor, mesmo quando ele estiver vencido, como único documento válido para o exercício do direito de voto”, disse.

Em nota, o Conselho desmentiu um código de vestimenta para votar e recomendou que os eleitores usem roupas do dia a dia. Eles também informaram que não é necessário o uso de máscaras no momento de votação.

“Em outro sentido, a Lei Orgânica dos Processos Eleitorais, em seu artigo 121, estabelece que as Mesas Eleitorais funcionarão das seis da manhã às seis da tarde, no mesmo dia e permanecerão abertas enquanto houver eleitores”, pontua.

Restrições

Segundo levantamento das organizações Alerta Venezuela, Espacio Público e Voto Joven, cerca de 25% dos eleitores foram excluídos do processo. Isso porque houve mudança nas regras e milhões de venezuelanos que vivem no exterior não conseguiram se registrar.

Também há denúncias de mudanças arbitrárias de locais de votação sem a devida comunicação, ou para locais muito distantes. Outro obstáculo, segundo a oposição, é a inscrição de mesários.