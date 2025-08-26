Mulher é condenada após enganar melhor amiga com ‘namorado falso’ por 15 anos Claire Gilbert, de 45 anos, foi sentenciada a três anos de prisão por criar identidades falsas e extorquir dinheiro de Michelle Oldham Internacional|Do R7 26/08/2025 - 12h03 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h03 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Claire Gilbert, de 45 anos, foi condenada a três anos de prisão por manipular sua melhor amiga, Michelle Oldham, por 15 anos.

A fraude incluía um namorado fictício e uma filha inventada, com Oldham pagando cerca de £4.000 para despesas inexistentes.

A farsa foi desmascarada em 2019, quando Oldham encontrou provas da manipulação, incluindo mensagens e presentes.

A vítima pediu que o "catfishing" seja reconhecido como crime, ressaltando o impacto emocional devastador da fraude. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Claire Gilbert (esq.), de 45 anos, foi sentenciada por enganar e extorquir dinheiro de Michelle Oldham (dir.) Divulgação/Polícia da Grande Manchester/Michelle Oldham

Claire Gilbert, de 45 anos, foi condenada a três anos de prisão no Reino Unido por perseguição e fraude após manipular a melhor amiga, Michelle Oldham, por 15 anos, fazendo-a acreditar que tinha um namorado fictício. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

A fraude começou em 2005, quando as duas se conheceram trabalhando em Manchester. Gilbert, que inicialmente se apresentou como vítima de violência doméstica, ganhou a confiança de Oldham.

Pouco depois, Oldham começou a receber mensagens de um homem chamado Carl Murphy, apresentado como um suposto amigo de Gilbert. Na realidade, todas as mensagens vinham de Gilbert, que usava perfis falsos para simular um relacionamento romântico com a vítima, incluindo trocas de mensagens íntimas e sexuais.

Além de Carl, Gilbert inventou uma filha fictícia dele, chamada Katie. Oldham foi convencida a pagar £ 4.000 (cerca de R$ 29 mil) para custear supostas despesas de “Katie”, como uma viagem à Disneylândia em Paris, presentes de Natal e aniversário e até um celular.

‌



A vítima também foi manipulada com histórias trágicas, como a de que Katie estava em coma com meningite e precisaria amputar os dedos, o que a levou a sentir “culpa e luto”, segundo o Mail.

A farsa começou a ser desmascarada em 2019, quando Oldham flagrou Gilbert usando a conta de Carl no Facebook. Ao revistar os pertences da amiga, ela encontrou cartões e presentes destinados a Carl e Katie, além de um telefone com o número salvo como sendo da criança fictícia.

‌



A polícia foi acionada após Oldham receber cartas de cobrança por dívidas de mais de £ 4.000 contraídas por Gilbert em seu nome.

Em outubro de 2020, a polícia invadiu a casa de Gilbert, em Manchester, e apreendeu celulares e uma carta escrita por Oldham para Katie. Durante a investigação, foi encontrado um aplicativo de alteração de voz no celular de Gilbert, usado para sustentar o golpe.

‌



A vítima, que sofreu um colapso nervoso e chegou a pesar apenas 32 kg, declarou no tribunal que a “manipulação psicológica, o abuso emocional e o engano” foram devastadores. “A única razão pela qual não tirei minha própria vida foi porque não suportava fazer minha família passar por aquela dor”, disse.

Gilbert admitiu os crimes de perseguição e fraude no Tribunal da Coroa de Manchester Minshull Street. “Em nada que li você demonstrou um pingo de remorso ou percepção pelo que fez. Mesmo quando a Srta. Oldham sofreu um colapso nervoso, você persistiu com suas ficções perversas”, disse a juíza Bernadette Baxter durante a sentença.

As acusações cobrem o período de 2013 a 2020, já que as leis contra perseguição não estavam em vigor antes disso, de acordo com o Daily Mail.

Oldham, agora com 45 anos, pediu que o “catfishing” — prática de criar perfis falsos online para enganar pessoas — seja reconhecido como crime. “Fiz amizade com Claire por pura bondade, acolhi-a e cuidei dela”, lamentou a vítima.

Perguntas e Respostas Quem é Claire Gilbert e qual foi sua condenação? Claire Gilbert, de 45 anos, foi condenada a três anos de prisão no Reino Unido por perseguição e fraude. Ela manipulou sua melhor amiga, Michelle Oldham, durante 15 anos, fazendo-a acreditar que tinha um namorado fictício. Como começou a fraude de Claire Gilbert? A fraude começou em 2005, quando Gilbert e Oldham se conheceram em Manchester. Gilbert se apresentou como vítima de violência doméstica e ganhou a confiança de Oldham. Qual era a natureza do relacionamento fictício criado por Gilbert? Gilbert criou um personagem chamado Carl Murphy, que supostamente era um amigo dela. Todas as mensagens que Oldham recebia, supostamente de Carl, eram na verdade enviadas por Gilbert, que usava perfis falsos para simular um relacionamento romântico, incluindo mensagens íntimas. Que outras mentiras foram contadas por Gilbert? Além de Carl, Gilbert inventou uma filha fictícia chamada Katie. Oldham foi convencida a gastar £4.000 (cerca de R$ 29 mil) com despesas relacionadas a Katie, como uma viagem à Disneylândia e presentes. Como a farsa foi descoberta? A farsa começou a ser desmascarada em 2019, quando Oldham encontrou Gilbert usando a conta de Carl no Facebook. Ao investigar, ela descobriu cartões e presentes destinados a Carl e Katie, além de um telefone com o número de Katie salvo. Qual foi a reação da polícia ao caso? A polícia foi acionada após Oldham receber cartas de cobrança por dívidas contraídas por Gilbert em seu nome. Em outubro de 2020, a polícia invadiu a casa de Gilbert e apreendeu celulares e uma carta escrita por Oldham para Katie. Qual foi o impacto emocional na vítima? Oldham, que sofreu um colapso nervoso e chegou a pesar apenas 32 kg, declarou que a manipulação psicológica e o engano foram devastadores. Ela afirmou que a única razão pela qual não tirou a própria vida foi para não causar dor à sua família. O que foi dito durante a sentença de Gilbert? Gilbert admitiu os crimes de perseguição e fraude. A juíza Bernadette Baxter afirmou que Gilbert não demonstrou remorso, mesmo após o colapso nervoso de Oldham. Quais foram as acusações e o contexto legal? As acusações cobrem o período de 2013 a 2020, pois as leis contra perseguição não estavam em vigor antes disso. Oldham pediu que a prática de "catfishing", que envolve criar perfis falsos online para enganar pessoas, seja reconhecida como crime. Como Oldham se sentiu em relação à amizade com Gilbert? Oldham lamentou que fez amizade com Gilbert por bondade, acolhendo-a e cuidando dela, e expressou sua dor pela manipulação que sofreu.

