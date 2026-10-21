Objeto misterioso que teria vindo do espaço é encontrado em milharal nos EUA Autoridades investigam a origem da estrutura de 3,35 metros, enquanto teorias sugerem que ela teria caído de um foguete chinês

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um objeto misterioso foi encontrado em um milharal em Scott Township, Minnesota, nos EUA, e autoridades investigam sua origem.

A principal suspeita é que o objeto de metal, com 3,35 metros de diâmetro, tenha vindo do espaço, possivelmente de um foguete chinês.

O Gabinete do Xerife do Condado de Stevens está colaborando com agências estaduais e federais para identificar o proprietário e remover o objeto.

Teorias sugerem que o objeto pode ser parte do foguete Zhuque-2E Y7, lançado pela China, mas isso ainda não foi confirmado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Objeto foi encontrado em uma plantação de milho em Minnesota Reprodução/Facebook/Stevens County Minnesota Sheriff's Office

Autoridades de Minnesota, nos Estados Unidos, investigam um objeto misterioso encontrado em um milharal em Scott Township. Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Stevens, a principal suspeita é que a estrutura de metal, de cerca de 3,35 metros de diâmetro, tenha vindo do espaço.

Em comunicado nas redes sociais, o escritório do xerife local afirmou que está trabalhando com agências federais para identificar e notificar o proprietário do objeto. Uma das hipóteses, segundo o site IFLScience, é que os destroços façam parte de um foguete chinês. A teoria, no entanto, ainda não foi confirmada pelos órgãos norte-americanos.

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De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Stevens, agentes encontraram a estrutura durante a tarde de 14 de outubro, quando um morador ligou para o gabinete, afirmando ter visto uma estrutura de origem desconhecida em uma plantação de milho.

A autoridade local acionou órgãos estaduais e federais, que confirmaram que os destroços não ofereciam riscos para os moradores.

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“O órgão estadual competente de Minnesota (MN Duty Officer) foi notificado, e agências federais foram acionadas. O Gabinete do Xerife está trabalhando em estreita colaboração com diversos órgãos estaduais e federais para identificar e notificar o proprietário dos destroços, bem como para planejar a sua remoção do local. As autoridades determinaram que não há riscos para o público em decorrência deste incidente”, diz um comunicado do xerife.

Enquanto órgãos norte-americanos investigam a origem do objeto, teorias sugerem que ele pode ter caído do foguete Zhuque-2E Y7, lançado pela China em 15 de setembro.

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Segundo o IFLScience, a especulação surgiu porque o estágio superior de um foguete Zhuque-2E tem um diâmetro de 3,35 metros. Além disso, o site diz que pessoas no meio-oeste dos EUA avistaram bolas de fogo iluminando o céu noturno no dia do lançamento.

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