Pedido de amizade virtual termina em morte após briga entre vizinhos em Portugal

Luís Ferraz morreu após ser espancado por vizinho Reprodução/Redes Sociais

Um pedido de amizade enviado pelo filho de um operário da construção civil à filha de um vizinho terminou em morte na cidade de Penafiel, em Portugal. Luís Ferraz, de 50 anos, morreu após ser espancado por Vítor Pinto, de 40 anos, pai da adolescente de 17 anos que recebeu a solicitação pela rede social. O crime ocorreu na noite de sábado (7), próximo a um chafariz da cidade.

Segundo informações da Guarda Nacional Republicana, Vítor abordou Ferraz no momento em que ele saía do carro. Os dois discutiram, e o suspeito afirmou que a vítima teria feito comentários ofensivos sobre sua filha. Durante o confronto, Ferraz tentou se afastar, mas tropeçou e caiu. No chão, foi agredido com diversos socos no peito e na cabeça. Ele foi levado ao Hospital Padre Américo, já com quadro de parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos.

Vítor Pinto se entregou às autoridades pouco depois do ocorrido e está em prisão preventiva. Em depoimento, confessou a agressão, mas negou intenção de matar o vizinho. Alegou que sua filha vinha sendo perseguida por Ferraz e pelo filho dele, o que teria motivado a abordagem.

As tensões entre as duas famílias não eram recentes. Em abril, um dos filhos de Luís Ferraz havia apresentado uma queixa contra Vítor Pinto e sua esposa, afirmando ter sido agredido fisicamente após manter contato com a jovem pelas redes sociais. A polícia confirmou que o suspeito tem antecedentes por lesão corporal e injúria.

No domingo (8), um dos três filhos da vítima lamentou o episódio. “Pai, não merecias isto”, escreveu.

