Pescador encontra carro submerso e ajuda a resolver caso de desaparecimento há 60 anos Veículo encontrado em rio nos EUA continha restos humanos identificados como de Roy Benn, desaparecido desde 1967 Internacional|Do R7 19/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h41 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um pescador encontrou um carro submerso no Rio Mississippi, solucionando um mistério de quase 60 anos.

O veículo continha restos mortais de Roy Benn, desaparecido desde 1967.

As autoridades confirmaram a identidade de Benn através do número de identificação do carro.

A família de Benn foi notificada e os restos humanos foram enviados para identificação definitiva.

Roy Benn tinha 59 anos quando desapareceu em Minnesota, nos EUA, em setembro de 1967 Divulgação/Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota

Um pescador resolveu, por acaso, um mistério de quase 60 anos ao encontrar um carro submerso no Rio Mississippi, em Minnesota, nos Estados Unidos. Isso porque o veículo continha restos mortais identificados como de Roy Benn, desaparecido desde setembro de 1967.

Brody Loch, o pescador responsável pela descoberta, utilizava um sonar durante uma pescaria no fim de semana de 9 de agosto quando detectou o carro. “Foi 100% sorte. Se meu amigo não tivesse fisgado aquele peixe, a gente teria continuado descendo o rio e nunca teria encontrado”, disse Loch à emissora WCCO. Ele imediatamente alertou a polícia.

Na última quarta-feira (13), mergulhadores do departamento do xerife do condado de Stearns, com apoio de uma equipe de guincho, recuperaram o veículo. Durante a perícia, foram encontrados restos humanos no interior do carro, que estava “cheio de sedimentos do rio” e “severamente deteriorado”, mas ainda intacto, segundo comunicado da polícia local.

Por meio do número de identificação do veículo (VIN), as autoridades confirmaram que o carro pertencia a Roy Benn, que tinha 59 anos quando foi dado como desaparecido.

Um boletim de pessoas desaparecidas de 1967 informava que Benn foi visto pela última vez em 25 de setembro daquele ano, carregando uma grande quantia em dinheiro e dirigindo um Buick Electra azul metálico de quatro portas. Ele era dono de uma oficina de consertos de eletrodomésticos em St. Cloud, em Minnesota.

Os restos mortais foram enviados a um instituto médico legal para identificação definitiva, mas, com base nos itens encontrados no carro e no VIN, a polícia acredita que pertencem a Benn.

O xerife do condado de Benton, Troy Heck, disse que os familiares de Benn, que já haviam fornecido amostras de DNA, foram notificados. “Estamos gratos por finalmente termos tido a oportunidade de dar um desfecho a essa família”, afirmou à rede norte-americana CNN.

O caso de Roy Benn permaneceu sem solução por décadas. A esposa dele havia morrido um ano antes do desaparecimento, e o irmão dele, Walter Benn, colaborou com as autoridades na época, mas sem resultados concretos.

Em 1968, Walter vendeu os pertences de Roy em um leilão, e, em 1975, Roy foi declarado legalmente morto.

O chefe de polícia de Sartell, Brandon Silgjord, elogiou a ação de Loch. “Muito crédito para o pescador que conseguiu enxergar aquilo e ainda teve a presença de espírito de fazer a denúncia. Artefatos, peças de roupa e outros itens desse tipo vão ajudar a juntar todas as peças dessa história”.

