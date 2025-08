Por que as chupetas estão se tornando uma tendência entre adultos na China? Médicos e psicólogos alertam para os possíveis efeitos nocivos da prática; usuários alegam que o hábito oferece conforto emocional Internacional|Do R7 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A prática de chupar chupetas, originalmente associada a bebês, virou tendência entre adultos na China.

Chupetas de silicone ou borracha são vendidas como itens para aliviar estresse e melhorar o sono, atraindo milhares de consumidores.

Profissionais de saúde alertam para riscos, como desalinhamento dental e possíveis complicações de asfixia.

O uso pode funcionar como um mecanismo de evasão, mascarando sintomas de ansiedade ao invés de enfrentá-los. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Relatos de consumidores destacam a sensação de segurança trazida pelo uso do objeto RECORD NEWS

Um hábito associado a bebês virou moda entre adultos na China. Chupetas de silicone ou borracha, vendidas em plataformas de comércio eletrônico como itens para aliviar estresse e melhorar o sono, têm atraído milhares de consumidores. A nova tendência, no entanto, gerou preocupação entre profissionais de saúde, que alertam para os riscos do uso prolongado.

Com preços que variam de 100 a 500 yuans, os produtos são anunciados como versões adultas das chupetas infantis. Um vendedor afirmou ao site News18 ter comercializado mais de duas mil unidades em apenas um mês. Usuários alegam que o hábito de chupar a chupeta oferece conforto emocional, ajuda a controlar a ansiedade e, em alguns casos, contribui até para parar de fumar.

Relatos de consumidores destacam a sensação de segurança trazida pelo uso do objeto. Alguns dizem que ele proporciona alívio durante momentos de pressão no trabalho ou durante tentativas de abandonar o cigarro. Um usuário descreveu a experiência como “confortável e útil para reduzir a inquietação”.

Apesar dos depoimentos positivos, médicos e psicólogos alertam para os possíveis efeitos nocivos da prática. O dentista Tang Caomin, da cidade de Chengdu, explicou que o uso diário por mais de três horas pode causar desalinhamento dos dentes, alterações na mandíbula e até dificuldades para mastigar. Ele também apontou o risco de asfixia, especialmente se o item for usado durante o sono.

Profissionais da saúde mental afirmam que o uso da chupeta pode funcionar como um mecanismo de evasão. Em vez de lidar diretamente com as causas da ansiedade, o objeto serviria apenas como uma forma de mascarar os sintomas.

