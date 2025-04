Quanto custa a cobertura do arranha-céu mais estreito do mundo? Localizado no edifício Steinway Tower, em Nova York, apartamento quadriplex custa cerca de R$ 627 milhões Internacional|Do R7 04/04/2025 - 14h54 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h54 ) twitter

Cobertura do arranha-céu mais estreito do mundo tem vista privilegiada para o Central Park Divulgação/Hayes Davidson

A cobertura do edifício conhecido como o arranha-céu mais estreito do mundo, em Manhattan, nos Estados Unidos, está sendo vendida por US$ 110 milhões (cerca de R$ 627 milhões).

O apartamento é um quadriplex, fica entre os andares 80 e 83, e tem uma vista privilegiada para o Central Park, o icônico parque nova-iorquino. Ao todo, a propriedade possui cinco quartos, seis banheiros e dois terraços.

De acordo com o StreetEasy, que fornece informações sobre listagens de imóveis em Nova York, o apartamento é atualmente o mais caro à venda na cidade. Ele fica no famoso Steinway Tower, o segundo edifício residencial mais alto dos EUA.

O prédio, inaugurado em 2022, fica na chamada Billionaire’s Row, região que integra um corredor de arranha-céus altíssimos, como o Central Park Tower, que também figura entre os arranha-céus mais altos do país.

‌



O Steinway Tower é considerado o arranha-céu mais estreito por causa da sua proporção altura-largura excepcionalmente alta, de 24:1. Isso significa que a torre é 24 vezes mais alta do que larga.

A título de comparação, o Empire State Building, um ícone de Nova York, tem uma proporção de esbeltez de apenas 3:1.

‌



A torre do Steinway Tower é 24 vezes mais alta do que larga Reprodução/X/@Duderichy

Como é o apartamento

O quadriplex possui cerca de 1.066 metros quadrados, 57 deles destinados aos terraços externos. Há janelas do chão ao teto, que mede 4,2 metros de altura, espalhadas por boa parte do apartamento, segundo o jornal The New York Post.

O primeiro andar da unidade abriga um hall de entrada imponente e uma cozinha com acesso a um dos terraços. No segundo andar, há quatro quartos com banheiros privativos, uma sala de estar e um bar.

‌



Cobertura está anunciada por US$ 110 milhões (cerca de R$ 627 milhões) Divulgação/Hayes Davidson

O terceiro piso é dedicado à suíte principal, com 260 metros quadrados, e dois banheiros luxuosos — um revestido em ônix cinza e outro em ônix branco. Já o quarto andar foi projetado para eventos extravagantes. Ele é equipado com bar, sala de exibição privada, cozinha de serviço e outro terraço ao ar livre.

A Sotheby’s International Realty, responsável pela venda, disse à imprensa local que o quadriplex surgiu da união de dois duplexes, uma aposta ambiciosa para atrair compradores de alto padrão.

Outras coberturas na região, como uma do Central Park Tower listada por US$ 195 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) em 2022, e a da Sky House, ofertada por US$ 150 milhões (R$ 855 milhões) em 2024, já saíram do mercado, segundo o StreetEasy.

