Quem é o novo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen? Além da carreira política, Nielsen é conhecido pela trajetória esportiva e pelo interesse em atividades ao ar livre, como a caça Internacional|Do R7 31/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova coalizão, liderada por Nielsen, inclui seu partido, Democratas, além de um partido de direita e dois partidos de esquerda Reprodução/X - @Kentfrihedniels

Jens-Frederik Nielsen, de 33 anos, assumiu na sexta-feira (28) o cargo de primeiro-ministro da Groenlândia, tornando-se o mais jovem a ocupar a posição. A posse acontece em um momento de crescente atenção internacional sobre a ilha, com os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, demonstrando interesse estratégico na exploração de seus recursos naturais.

Na primeira coletiva de imprensa, Nielsen destacou a importância de unidade política para enfrentar pressões externas, enfatizando que a coesão do povo groenlandês é essencial em tempos de adversidade.

“Em um momento em que nós, como povo, estamos sob pressão, devemos permanecer juntos”, disse Nielsen.

A proposta central da nova administração da ilha é reduzir a dependência econômica da Groenlândia em relação ao subsídio anual da Dinamarca, de aproximadamente US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões), e focar no desenvolvimento de uma economia autossustentável. O objetivo é alcançar a independência econômica, aproveitando os recursos naturais, como minerais, petróleo e gás natural.

‌



Apesar da abundância de recursos, o setor de mineração na Groenlândia é pouco explorado, com investimentos estrangeiros limitados, especialmente dos Estados Unidos. Autoridades americanas consideram o acesso aos minerais de terras raras da ilha uma oportunidade estratégica para o futuro econômico do país.

Além da carreira política, Nielsen é conhecido pela trajetória esportiva e pelo interesse em atividades ao ar livre, como a caça. Formado em ciências sociais pela Universidade da Groenlândia, tem uma longa trajetória política, iniciada ainda no ensino médio.

‌



Características como carisma, preparação e grande popularidade são frequentemente mencionadas por pessoas próximas à mídia internacional.

A nova coalizão, liderada por Nielsen, inclui seu partido, Democratas, além de um partido de direita e dois partidos de esquerda. A administração busca equilibrar os interesses econômicos com a preservação da identidade cultural groenlandesa, mantendo uma conexão com as tradições locais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp