Saiba como criança de 2 anos sobreviveu à queda do 15º andar de prédio Menino caiu do apartamento em Maryland, nos EUA, e foi protegida por arbustos no solo Internacional|Do R7 16/05/2025 - 21h11 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prédio em Silver Spring de onde menino de dois anos caiu Reprodução de vídeo/FOX 5

Um menino de dois anos sobreviveu a uma queda do 15º andar de um prédio residencial em Silver Spring, no estado de Maryland (EUA), segundo informações oficiais divulgadas nesta sexta-feira (16). O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (15), quando a criança despencou da varanda privada do apartamento, que possui vidro de proteção em vez de grade, segundo a polícia local.

No momento da queda, havia adultos na residência, conforme informou a porta-voz da polícia de Montgomery County, Shiera Goff. O menino sofreu ferimentos leves e foi levado por um dos responsáveis a um hospital próximo para receber atendimento médico.

De acordo com o assistente-chefe do Corpo de Bombeiros e Resgate, David Pazos, a criança caiu sobre arbustos e uma camada de material orgânico usado como cobertura do solo o que ajudou a amortecer o impacto da queda. Ele classificou a sobrevivência como “milagrosa”.

‌



A combinação do tamanho, peso e idade da criança foi apontada como um fator decisivo para que o acidente não resultasse em tragédia. Segundo a porta-voz da polícia, se o garoto tivesse maior peso, as chances de sobrevivência seriam menores. Os arbustos e a cobertura vegetal no solo também foram determinantes para reduzir a força da queda.

‌



Segundo as autoridades, o menino segue internado, mas não corre risco de morrer. Segundo um canal de TV FOX 5, a criança apenas quebrou um braço, mas está em observação. A polícia informou que o caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5