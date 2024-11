Saiba quem é J.D. Vance, vice-presidente eleito na chapa de Donald Trump Aos 39 anos, Vance se destaca como o primeiro millennial a ocupar a vice-presidência Internacional|Do R7, em Brasília 06/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 10h37 ) twitter

J.D. Vance é eleito vice-presidente dos Estados Unidos Reprodução/Instagram/@jdvance - 11.09.2024

O senador J.D. Vance, de Ohio, será o novo vice-presidente dos Estados Unidos ao lado de Donald Trump, que foi eleito presidente nesta quarta-feira (6), após o Partido Republicano conquistar 277 delegados no colégio eleitoral. Aos 40 anos, Vance se destaca como o primeiro millennial a ocupar a vice-presidência, além de ser um nome emergente no Partido Republicano.

Vance ganhou notoriedade com seu livro de memórias, Hillbilly Elegy, publicado em 2016, no qual narra sua infância em uma comunidade industrial de Ohio marcada pela pobreza e pelo vício em drogas. O político, que inicialmente criticava Trump, afirmando “não suportar” o ex-presidente, reviu sua posição e tornou-se um de seus aliados mais próximos após entrar para o Senado em 2022.

Ele defendeu publicamente Trump e sua agenda “Make America Great Again”, ou “Tornar a América Grande Novamente” em português, que inclui temas como comércio, imigração e política externa. A lealdade de Vance ao ex-presidente e sua forte ligação com as bases republicanas no Meio-Oeste fizeram dele uma escolha estratégica para a vice-presidência.

De crítico a fiel aliado

Vance iniciou sua carreira servindo como fuzileiro naval no Iraque e, após retornar, formou-se em Ciência Política e Filosofia pela Universidade Estadual de Ohio, cursando posteriormente Direito em Yale. Sua experiência pessoal e profissional, incluindo seu trabalho no Vale do Silício, moldaram suas ideias políticas.

Depois que Trump foi eleito em 2016, Vance retornou a Ohio, onde fundou uma instituição de caridade voltada para o combate ao uso de opioides e ganhou destaque como uma figura proeminente no Partido Republicano. Em 2021, ele encontrou-se com Trump e passou a elogiá-lo publicamente, alinhando-se à agenda do ex-presidente. Com esse apoio, Vance venceu a primária republicana e, em seguida, a eleição geral para o Senado, consolidando-se como um defensor fervoroso de Trump e de sua visão para o país.

No Senado, Vance adotou posições conservadoras em temas como imigração e aborto, além de ser um crítico da assistência americana à Ucrânia. Durante a campanha, ele apoiou a ideia de proibir o aborto nacionalmente após 15 semanas, embora tenha ajustado essa posição após a aprovação de uma emenda favorável aos direitos ao aborto em Ohio.