Trump defende que Groenlândia terá ‘papel vital na paz mundial’ Fala ocorreu durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira (21)

O presidente Donald Trump defendeu a Groenlândia como “papel vital na paz mundial e na proteção mundial” durante discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, nesta quarta-feira (21).

As declarações foram dadas após afirmar que o país é um pedaço de gelo localizado em um local estratégico.

‌



Durante pronunciamento, Trump ainda falou sobre os acordos feitos com a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e levantou preocupações sobre a prontidão dos aliados europeus para responder a ataques ao país.

“O problema com a Otan é que nós estaremos prontos para estar com eles 100%, mas eu não tenho certeza de que eles nos ajudariam se nós fizéssemos a chamada. Eu não sei se eles estariam prontos”, comenta.

‌



Ainda em sua fala, Trump diz que o mercado financeiro dos Estados Unidos está projetado para crescer rapidamente graças aos avanços no setor militar.

No entanto, afirmou que há desafios em relação à eficiência na produção de armamentos e na cooperação internacional para garantir uma defesa eficaz.

