Turista morre em parque da Disney em Hong Kong após desmaiar durante atração

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um turista filipino de 53 anos desmaiou durante a atração Frozen Ever After na Disneyland de Hong Kong.

A esposa avisou os funcionários, mas o homem não resistiu apesar dos esforços de socorro imediato.

Investigação preliminar indicou que a vítima tinha problemas de saúde pré-existentes, incluindo uma doença cardíaca.

O Hong Kong Disneyland Resort lamentou o incidente e não identificou falhas de segurança na atração. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Turista filipino passou mal durante passeio de barco e morreu repentinamente Pixabay

Um turista filipino de 53 anos morreu após passar mal durante uma atração na Disneylândia de Hong Kong. Ele estava acompanhado da esposa quando desmaiou repentinamente num passeio de barco, na manhã de sexta-feira (29).

A mulher percebeu que havia algo errado durante o trajeto e avisou os funcionários assim que o brinquedo retornou ao cais. Equipes de primeiros socorros foram acionadas e realizaram massagem cardíaca diante de outros visitantes, antes de o homem ser levado às pressas para o hospital. No entanto, ele não resistiu.

O episódio aconteceu na área World of Frozen, inaugurada em novembro de 2023, uma das mais recentes do parque temático. Segundo a polícia local, o chamado foi registrado às 10h18 (horário de Hong Kong), e as primeiras investigações apontaram que a vítima tinha problemas de saúde pré-existentes. De acordo com o relato da esposa, o turista vinha recebendo tratamento para doença cardíaca e hipertensão havia mais de dez anos.

Em nota, o Hong Kong Disneyland Resort lamentou a morte do visitante e informou que está oferecendo apoio à família. A administração destacou ainda que a investigação inicial não apontou falhas de segurança na atração.

O Frozen Ever After é descrito como um passeio aquático leve, inspirado nas cenas do filme da Disney, e projetado para todas as idades. No momento do incidente, não foram registrados problemas técnicos.

O Consulado-Geral das Filipinas em Hong Kong confirmou a morte e afirmou estar em contato com as autoridades locais para dar suporte à família do turista.

