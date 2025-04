Velório do papa Francisco é aberto ao público no Vaticano Funeral de Francisco foi agendado para o próximo sábado (26), a partir das 10h, na Basílica de São Pedro Internacional|Do R7 23/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h26 ) twitter

Francisco morreu na última segunda-feira (21), aos 88 anos Reprodução/Instagram Vaticano

Mais de 20 mil pessoas se reuniram nesta quarta-feira (23) na Praça Santa Marta, no Vaticano, para receber o caixão com o corpo do papa Francisco. A cerimônia de velório aberto começou às 11h (horário local) e segue até a próxima sexta-feira (25) na Basílica de São Pedro.

De acordo com o Vaticano, os horários informados para visitação são os seguintes: na quarta-feira, das 11h à meia-noite; na quinta-feira (24), das 7h à meia-noite; e na sexta-feira (25), das 7h às 19h.

O funeral de Francisco foi agendado para o próximo sábado (26), a partir das 10h, na própria Basílica de São Pedro. De lá, o caixão será levado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde vai ser sepultado, conforme pedido do próprio pontífice.

Cerca de 200 chefes de estado devem participar da cerimônia. Entre eles, o presidente da Argentina, Javier Milei, país natal do papa Francisco.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar à Italia amanhã. Ele estará acompanhado dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Na lista de líderes confirmados ainda estão os primeiros-ministros Keir Starmer, do Reino Unido, e Olaf Scholz, da Alemanha, os presidentes da França, Emmanuel Macron, e Volodimir Zelensky, da Ucrânia, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen.

Já a realeza britânica vai enviar o príncipe William no lugar do pai, o rei Charles III. O presidente americano, Donald Trump, também já confirmou que estará presente ao funeral.

Francisco morreu na última segunda-feira (21), aos 88 anos, em decorrência de um AVC (acidente vascular cerebral) e de insuficiência cardíaca.

