Vistos suspensos nos EUA: veja quem é e quem não é afetado pela nova medida do governo Trump Segundo governo norte-americano, objetivo é reavaliar os critérios de concessão de permissões de longo prazo; mudança atinge 75 países

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A suspensão de vistos de imigrantes nos EUA afeta 75 países, incluindo o Brasil.

O objetivo é reavaliar os critérios de concessão de vistos de longo prazo.

Vistos para turistas e estudantes continuam a ser emitidos normalmente.

A medida busca evitar que novos imigrantes dependam de benefícios governamentais ao entrar no país. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Começou a valer, nesta quarta-feira (21), a suspensão de vistos para imigrantes de 75 países nos Estados Unidos. A decisão, anunciada na semana passada, inclui o Brasil. Segundo o governo norte-americano, o objetivo é reavaliar os critérios a concessão de vistos de longo prazo.

Em entrevista ao Hora News, Hannah Krispin, advogada que atua na área de imigração e direito de família nos EUA, explica que a nova medida anunciada só vai afetar as pessoas que estão com os processos sendo terminados nos consulados americanos pelo mundo afora. Então, não afeta os processos de imigração que estão pendentes dentro dos Estados Unidos.

Suspensão de vistos para imigrantes de 75 países nos Estados Unidos começa a valer nesta quarta (21) Reprodução/Record News

“O que está sendo suspenso temporariamente [...] é a emissão de vistos de imigrantes somente, somente para aquelas pessoas que vêm para os Estados Unidos para morar aqui, para viver no país. Todos os outros tipos de vistos [...] continuam procedendo de forma normal e os consulados americanos continuarão emitindo estes vistos caso, obviamente, a pessoa se qualifique para recebê-lo”, aponta.

A advogada afirma que, para quem deseja dar entrada no processo no Brasil, não haverá problemas, uma vez que o governo não parou de processar os casos, mas sim de emitir os vistos.

“Eles querem evitar que as pessoas recebam visto de imigrante, entrem no país, recebam o tão sonhado green card, o cartão verde, e apliquem para receber benefícios. Então eles querem evitar que as pessoas se tornem dependentes do governo ao entrarem no país”, diz.

“Os casos sendo negados, dependendo do motivo pelo qual eles foram negados, você tem a possibilidade ou de entrar com um recurso, ou até de fazer um pedido novo, começar da estaca zero, se for necessário”, destaca Hannah.

