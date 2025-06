Acareações na ação penal sobre a suposta tentativa de golpe serão realizadas na próxima terça (24)

As acareações autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes na ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado serão realizadas na próxima terça-feira (24). Passarão por acareação o ex-ministro Braga Netto e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Na sequência será a vez do ex-ministro Anderson Torres e do ex-comandante do exército, Freire Gomes. A acareação é um procedimento em que os envolvidos ficam frente a frente para prestar esclarecimentos. Braga Netto, que era candidato a vice na chapa de Bolsonaro, está preso no Rio de Janeiro e vai ser levado a Brasília para a sessão, que vai ser fechada com a participação dos réus, advogados e do ministro Alexandre de Moraes.



