AGU entra com ação contra a Meta para impedir marcas do governo em anúncios falsos

A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação na Justiça Federal para que a Meta, dona do Facebook e do Instagram, adote providências para impedir o uso de marcas do governo federal em anúncios falsos. As publicações utilizavam indevidamente símbolos de órgãos oficiais e imagens de autoridades para aplicar golpes em usuários das redes sociais que pertencem a Big Tech. Segundo a Advocacia-Geral da União, o conteúdo divulgava um suposto direito a saque de valores. A liberação do dinheiro seria feita mediante o pagamento de uma taxa. Para a AGU, o sistema de verificação de anúncios das plataformas é ineficiente.



