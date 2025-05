AGU pede investigação em episódio de racismo contra ministra Vera Lúcia

O advogado geral da união, Jorge Messias, pediu à Polícia Federal que investigue o episódio de racismo contra a ministra Vera Lúcia Santana Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral. O caso aconteceu na última sexta-feira (16), quando a ministra substituta do TSE foi ao Seminário Ética na Gestão, promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, para dar uma palestra. Vera Lúcia foi impedida de entrar no prédio mesmo depois de apresentar a identidade funcional. Ela só foi liberada com a chegada de um dos organizadores do evento. A Comissão de Ética Pública disse que se solidariza pelo constrangimento, mas que não tem responsabilidade sobre os funcionários terceirizados que trabalham no auditório cedido para o evento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!