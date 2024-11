Alexandre de Moraes encaminha relatório da PF sobre suposto plano de golpe de estado para a PGR

A Procuradoria Geral da República recebeu nesta terça (26) o relatório da PF sobre o inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de estado. O envio do documento, de mais de 800 páginas, foi feito pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A PGR deve analisar se vai denunciar os 37 indiciados. A expectativa é que o procurador-geral, Paulo Gonet, apresente a decisão apenas no início de 2025. Jair Bolsonaro, um dos indiciados, negou a suposta tentativa de golpe e criticou a condução das investigações.