Alexandre Silveira critica presidente do Ibama por falta de posicionamento sobre Margem Equatorial

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou o presidente do Ibama por falta de respostas sobre o licenciamento da Margem Equatorial. Silveira afirmou que falta coragem a Rodrigo Agostinho para dar uma resposta sobre o pedido de autorização para perfuração de um poço para pesquisas, de potencial de exploração de petróleo, na foz do Rio Amazonas. O ministro disse que já tentou duas reuniões com Agostinho e não foi atendido. Técnicos do Ibama recomendaram a rejeição do pedido de licença da Petrobras.



