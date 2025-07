Aliados discutem como evitar cassação de Eduardo Bolsonaro

Circulou nesta terça-feira (22) no meio político a ideia de que algum dos governadores aliados a Bolsonaro poderia indicar o deputado Eduardo Bolsonaro como secretário de governo, para impedir que ele tenha o mandato cassado pela Câmara. O líder do PT na Câmara, Lindberg Farias, protocolou um pedido junto ao STF para que seja impedida a eventual nomeação de Eduardo Bolsonaro para esse tipo de cargo.



