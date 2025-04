Alistamento militar feminino tem mais de 27 mil interessadas

Mais de 27 mil mulheres se alistaram voluntariamente para as 1.010 vagas no serviço militar autorizadas pelo Ministério da Defesa. As inscrições podem ser feitas até 30 de junho, presencialmente na Junta Militar do Estado ou pelo site alistamento.eb.mil.br. A fase de seleção começou nesta quarta-feira em Brasília , avaliando as aptidões físicas, mentais e médicas das candidatas.



