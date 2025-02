Anatel investiga envio de alerta de terremotos para moradores de três estados do país

A Agência Nacional de Telecomunicações está investigando o envio de um alerta de terremoto para moradores do sudeste do país, entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14). A Defesa Civil de São Paulo esclareceu que não emitiu nenhuma mensagem do tipo. Além de São Paulo, moradores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais receberam o alerta, enviado pelo Google para celulares do tipo Android.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!