Anvisa aprova primeiro remédio indicado para retardar o avanço do Alzheimer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do primeiro remédio indicado para retardar o avanço da doença de Alzheimer. O medicamento deve ser utilizado pelo paciente na fase inicial do quadro. Ele não trata sintomas como a perda de memória ou desorientação, mas pode ajudar a impedir o avanço da doença. O remédio já pode ser distribuído em todo o Brasil.



