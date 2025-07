Apenas 339 mil beneficiários aderem a acordo por reembolso de descontos indevidos do INSS

A devolução dos descontos ilegais das aposentadorias do INSS começará no próximo dia 24 de julho. Até agora, 339 mil pessoas aderiram ao acordo de ressarcimento com o governo federal. O pedido pode ser feito nas agências dos Correios ou pelo aplicativo/site MEU INSS. A primeira rodada de reembolsos inicia no dia 24 e prevê que 100 mil pessoas sejam ressarcidas por dia em pagamento único.



