Após avaliação, governo federal decide não retomar horário de verão neste ano

O Ministério de Minas e Energias avaliou que não há necessidade de retomar o horário de verão neste ano. A decisão foi tomada após uma avaliação dos impactos econômicos e energéticos da medida. Segundo o ministro Alexandre Silveira, com o aumento das chuvas, o nível dos reservatórios será o suficiente para fechar o ano. O horário de verão também é adotado na Europa Ocidental e na América do Norte, mas no Brasil deve voltar apenas se for imprescindível. O assuntou voltou à tona após o país sofrer com a maior seca desde 1950.