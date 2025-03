Após encerrar visita ao Japão em coletiva de imprensa, Lula embarca para o Vietnã

Após encerrar a visita ao Japão, o presidente Lula embarcou para o Vietnã. Na noite de ontem, Lula participou de um jantar oferecido pelo primeiro-ministro Shigeru Ishiba, que prometeu trabalhar por um acordo comercial com os países do Mercosul. Antes de seguir para o aeroporto, Lula conversou com jornalistas e disse que o Brasil recorrerá à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas americanas sobre o aço brasileiro e que irá taxar os Estados Unidos de volta. O governante também comentou a decisão da primeira turma do STF que tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro.



