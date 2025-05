Após rescindir com o Cruzeiro, atacante Dudu é anunciado pelo Atlético-MG

O Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante Dudu. Depois de deixar o arquirrival Cruzeiro, o jogador de 33 anos assinou com o Galo até o fim de 2027. Dudu foi para Minas Gerais no início de 2025 para jogar no Cruzeiro, após uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras.



