Área queimada no Brasil em 2024 supera média histórica

As queimadas superaram a média histórica no Brasil no ano passado. Os dados são do relatório anual do fogo feito pelo Mapbiomas e que foi divulgado nesta terça (24). De acordo com a publicação, foram 30 milhões de hectares destruídos pelo fogo, no ano passado. A Amazônia foi o bioma mais afetado, com 15 milhões e 600 mil hectares queimados, portanto mais da metade do total da área incendiada.



