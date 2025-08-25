Artilheiro do Brasileirão é novidade na convocação da seleção para as eliminatórias da Copa do Mundo
Kaio Jorge vai defender a seleção brasileira contra o Chile no Maracanã, no RJ, no dia 4 de setembro
O técnico Carlo Ancelotti anunciou os convocados para os próximos jogos da seleção brasileira. Com a vaga garantida para a Copa do Mundo, o técnico italiano preferiu testar caras novas na seleção. Por isso, nomes como Neymar, Vini Júnior e Rodrygo ficaram de fora da escolha do técnico. Quem está de volta é o meia-campo Lucas Paquetá, que foi absolvido da acusação de manipulação de apostas esportivas. O atacante cruzeirense Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, foi convocado. Pelas eliminatórias, a seleção brasileira vai receber o Chile no Maracanã, no RJ, no dia 4 de setembro.
