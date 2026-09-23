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JR 24H

Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Cenipa e Polícia Civil de SC investigam o que causou queda de helicóptero que matou Rick. Namorado de estudante encontrada morta é preso no Ceará

Boletim JR 24H|Do R7

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Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Força Aérea Brasileira começou a investigar a queda do helicóptero que matou o cantor Rick e outras quatro pessoas na última segunda-feira (21). Peritos do Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à FAB, já coletaram dados que vão ajudar a reconstruir a dinâmica do acidente e a analisar os danos no helicóptero. E ainda: Namorado de estudante encontrada morta é preso no Ceará.

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