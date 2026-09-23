Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)
Cenipa e Polícia Civil de SC investigam o que causou queda de helicóptero que matou Rick. Namorado de estudante encontrada morta é preso no Ceará
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Força Aérea Brasileira começou a investigar a queda do helicóptero que matou o cantor Rick e outras quatro pessoas na última segunda-feira (21). Peritos do Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à FAB, já coletaram dados que vão ajudar a reconstruir a dinâmica do acidente e a analisar os danos no helicóptero. E ainda: Namorado de estudante encontrada morta é preso no Ceará.
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Últimas
Namorado de estudante encontrada morta é preso no Ceará
João Munhoz Neto, de 34 anos, é investigado por ameaçar e induzir Isabelle Caracristi, de 22 anos, a tirar a própria vida
Cenipa e Polícia Civil de SC investigam o que causou queda de helicóptero que matou Rick
Dados vão ajudar a reconstruir a dinâmica do acidente e analisar os danos no helicóptero
Cantor Rick será velado e enterrado em Sorocaba, no interior de São Paulo
O velório será na próxima quinta-feira (24) e deve ser aberto ao público; já o enterro será na sexta-feira (25)
Corpos de Rick e das quatro outras vítimas são liberados para famílias após identificação oficial
Acidente de helicóptero na Serra Catarinense na última segunda-feira (21) vitimou todos os ocupantes
Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (22)
Corpos de Rick e outras quatro vítimas de acidente de helicóptero são liberados para as famílias
Ministério da Justiça cria regras contra golpes e riscos para crianças na internet
Os provedores de aplicativos e redes sociais deverão ter mecanismos para guardar os dados dos anunciantes pelo prazo mínimo de um ano
Anac atualiza regras para atrasos e cancelamentos de voos
A partir de agora, companhias aéreas devem ampliar a comunicação e a transparência para atender passageiros
Falha no GPS afeta voos da Embraer e provoca cancelamentos no Brasil
Pane global em sistema de GPS impacta aeronaves no Brasil e exterior
Rick deixa legado na música sertaneja após 40 anos de carreira
Cantor sertanejo deixa legado de sucesso, seja solo ou lado de Renner
Corpos de Rick e outras quatro vítimas de acidente de helicóptero são liberados para as famílias
Identificação oficial das cinco vítimas do acidente com helicóptero foi concluída em Florianópolis (SC)
Sobe para quatro o número de mortos após temporal no Rio Grande do Sul
Em Caxias do Sul, uma adolescente e uma criança foram resgatadas sem vida depois do carro em que estavam ser arrastado pela enxurrada
Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (22)
Equipes chegam por terra ao local da queda de helicóptero com cantor Rick em SC. Presidente Lula discursa na Assembleia Geral da ONU.
Presidente Lula discursa na Assembleia Geral da ONU e defende a soberania do Brasil
Ele disse que, apesar do tarifaço americano, o Brasil vai bater um novo recorde de exportações neste ano
Equipes chegam por terra ao local da queda de helicóptero com cantor Rick em SC
Foram três horas de caminhada dentro da mata fechada para conseguir chegar ao local do acidente