O outono começa nesta quinta-feira (20) com expectativa de temperaturas mais altas do que o normal. 2024 já foi o ano mais quente desde a metade do século 19. Veja também: Senado aprova pena maior para violência psicológica contra mulher usando inteligência artificial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!