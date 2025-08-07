Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Protestos contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro prosseguem no Senado pelo terceiro dia. Na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta reassumiu o comando após negociações com a oposição. As sessões no Senado serão remotas, permitindo a provável aprovação de uma medida provisória que isenta o imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos pelo Congresso. E ainda: Defesa Civil de SP reforça alerta sobre cuidados para evitar incêndios no inverno.



