Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (7)
Congresso retoma votações após protestos contra prisão de Bolsonaro. Defesa Civil de SP reforça alerta sobre cuidados para evitar incêndios no inverno.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Protestos contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro prosseguem no Senado pelo terceiro dia. Na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta reassumiu o comando após negociações com a oposição. As sessões no Senado serão remotas, permitindo a provável aprovação de uma medida provisória que isenta o imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos pelo Congresso. E ainda: Defesa Civil de SP reforça alerta sobre cuidados para evitar incêndios no inverno.
