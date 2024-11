Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de ‘perigo’ para chuva e vento forte para esta sexta (8) em diferentes regiões do Brasil. Pode chover até 60 milímetros por hora e os ventos podem chegar a 100 km/h. A população deve ficar atenta aos alagamentos e possíveis quedas de árvores. E ainda: Candidatos farão provas de Matemática e Ciências da Natureza no segundo dia do Enem no próximo domingo (10).