O Ministério do Trabalho e Emprego começa a liberar a partir desta terça-feira (17) a segunda e última parcela do saldo retido do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário. Veja também: Copom se reúne e deve manter taxa de juros em 14,75%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!