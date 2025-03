Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O presidente Lula envia ao Congresso Nacional, nesta terça-feira (18), um projeto de lei propondo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. A proposta precisa passar por análise e votação nas duas casas do Congresso. Se aprovada ainda este ano, a mudança será implementada em 2026. E ainda: Venda financiada de veículos novos e usados cresce 7,3% em fevereiro.



