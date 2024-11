Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi velado nesta quarta (6), o corpo de Ryan, de 4 anos, que morreu durante um confronto entre policiais e suspeitos de tráfico em Santos, no litoral paulista. Segundo a PM, os agentes patrulhavam o bairro quando foram recebidos a tiros e revidaram. Uma mulher, de 24 anos, foi atingida de raspão no pescoço. O disparo pode ter partido da arma dos policiais e sete agentes foram afastados e passam por acompanhamento psicológico. E ainda: Operação contra desvio de mercadorias apreendidas prende nove pessoas.