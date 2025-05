Operação mira quadrilha que furtou R$ 60 mil de instituição de caridade em Campo Grande (MS)

A Polícia de São Paulo apoiou uma operação contra uma quadrilha envolvida no furto de R$ 60 mil de uma instituição de caridade em Mato Grosso do Sul. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região metropolitana de São Paulo e na cidade de Pardinho. Os suspeitos invadiram o sistema da instituição localizada em Campo Grande, que atende crianças com síndrome de Down, autismo e paralisia cerebral.



