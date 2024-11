Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (17)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) fez um alerta para falsas convocações de mesários para o segundo turno das eleições municipais. Os golpistas enviam mensagens por e-mail, com ameaças de multa de até R$ 1.770,00 para quem não comparecer. O objetivo do golpe é conseguir dados pessoais e bancários das vítimas. As informações sobre convocação para o segundo turno podem ser acessadas pela área do mesário, no site oficial do TRE. E ainda: Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro prende 35 pessoas em três estados.