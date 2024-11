Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Bombeiros fazem buscas por duas pessoas que desapareceram durante as fortes chuvas em Salvador e na região metropolitana. Na cidade de Dias d'Ávila, Amanda Teles, de 12 anos, caiu em um bueiro ao tropeçar em uma rua alagada e ainda não foi localizada. Em Salvador, as equipes buscam por Paulo Andrade, de 18 anos, que foi soterrado após um deslizamento de terra. E ainda: Senado australiano proíbe menores de 16 anos em redes sociais.