Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um engenheiro foi morto por assaltantes que invadiram a casa dele na zona oeste de São Paulo. A polícia tenta identificar os criminosos, que fugiram com joias roubadas. O crime foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. De acordo com a polícia, os criminosos ficaram menos de dez minutos no local. Uma câmera de segurança registrou o momento em que eles fugiram em um carro cinza. O veículo foi encontrado abandonado a poucos quilômetros da casa da vítima. E ainda: Polícia prende sete suspeitos durante operação no Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!