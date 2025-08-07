Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia de São Paulo prendeu Douglas Pereira Cavalcanti, de 34 anos, suspeito de matar um homem que vivia na rua em junho e de fazer apologia ao nazismo. O crime ocorreu no dia 13 de junho, quando Douglas se aproximou da vítima e a atacou com uma faca. As investigações levaram os policiais até o suspeito, que tentou fugir ao perceber a chegada das viaturas nesta quinta-feira (7). Apesar da tentativa de fuga, ele foi detido. Durante a ação, os agentes encontraram e apreenderam no local simulacros de armas de fogo, facas, porretes e materiais ligados à apologia ao nazismo. E ainda: Influenciadores são alvo de operação contra promoção de jogos de azar em três estados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!