Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Aposentados e pensionistas que tiveram descontos irregulares nos benefícios, serão notificados pelo INSS a partir da próxima semana. Para evitar fraudes, o contato do governo será por meio do aplicativo oficial ‘Meu INSS’. E ainda: Robert Prevost é eleito papa nesta quinta (8).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!