Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta segunda (18), 148 países assinaram a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, durante o encontro entre os representantes das maiores potências mundiais, o G20, que deve durar até a próxima terça (19), no Rio de Janeiro. A expectativa é para como será a declaração final do encontro e se as menções sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia serão mantidas pelos chefes de estado. E ainda: FAB monta gabinete para proteger espaço aéreo e garantir segurança do G20.