Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um tsunami meteorológico provocou estragos no litoral sul do estado. Uma câmera de segurança de uma casa registrou o momento em que a rua foi invadida pela água durante a madrugada desta segunda (2). O tsunami meteorológico é um fenômeno raro, provocado por fortes tempestades sobre o mar. Ninguém ficou ferido. E ainda: Rio de Janeiro tem fim de semana violento com ao menos nove mortos a tiros.