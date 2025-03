Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (31)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia indiciou Maicol Santos, principal suspeito de assassinar a jovem Vitória, há um mês em Cajamar (SP). O indiciamento marca a conclusão da primeira etapa do inquérito. Até o momento, ele é o único suspeito de ser responsável pela morte de Vitória. A adolescente, de 17 anos, foi morta no final de fevereiro e o corpo foi encontrado uma semana depois, em uma área de mata. E ainda: Governo Federal autoriza aumento no preço dos medicamentos a partir desta segunda (31).



