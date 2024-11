Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Imagens flagraram o autor do atentado contra o STF, Francisco Wanderley, comprando os fogos de artifícios usados no ataque. Os funcionários da loja disseram que ele fez duas compras, no valor total de R$ 1.545, dias antes do crime. E ainda: Habeas corpus do ex-jogador Robinho começa a ser julgado nesta sexta (15).