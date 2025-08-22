Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (22)
Polícia descobre arsenal com mais de 100 armas em sítio em São Roque (SP). Assaltantes fazem arrastão em loja de varejo na zona sul de São Paulo.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo apreenderam um arsenal com mais de cem armas em um sítio em São Roque (SP). O principal investigado tem registro de CAC, e utilizava a condição de colecionador, atirador e caçador para armazenar ilegalmente as armas. No local, foram apreendidos revólveres, pistolas, espingardas, fuzis e carregadores. Os agentes também encontraram milhares de munições produzidas irregularmente e equipamentos usados para fabricação clandestina do armamento. O dono do sítio não foi encontrado e até agora ninguém foi preso. E ainda: Assaltantes fazem arrastão em loja de varejo na zona sul de São Paulo.
