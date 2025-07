Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Familiares, fãs e amigos acompanharam, nesta sexta-feira (25), o velório da cantora Preta Gil no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O corpo será cremado depois de uma cerimônia restrita, em um cemitério da zona norte da cidade. Pela manhã, centenas de fãs participaram da despedida pública. Gilberto Gil, pai da cantora, e a madrasta estiveram presentes, assim como Ivete Sangalo. Pouco antes das 14h, o corpo seguiu em cortejo pelas ruas do Rio, transportado em um carro do Corpo de Bombeiros. E ainda: Delegado aposentado reage a assalto e baleia em ladrão que tentava roubar seu celular.



