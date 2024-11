Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O DJ e ex-ator mirim João Rebello foi brutalmente assassinado na noite da última quinta (24) em Trancoso, no sul da Bahia. Ele estava dentro do próprio carro em uma praça quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram várias vezes. Amigos e familiares da vítima estiveram na delegacia nesta sexta (25) para prestar depoimento e contaram que ele promovia festas beneficentes, e teria saído de casa para acertar dos detalhes de um evento. Quando criança, João participou de pelo menos cinco novelas e atualmente morava na Bahia. A Polícia ainda investiga o caso. E ainda: Gustavo Gayer (PL) é investigado em operação da PF contra desvio de recursos públicos.